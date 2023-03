Biden propõe impostos a bilionários e grandes empresas para reduzir déficit

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou na quinta-feira (9) uma proposta de orçamento que visa a reduzir o déficit federal em três trilhões de dólares (cerca de 15,43 trilhões de reais) em uma década. Para atingir essa meta, Biden propõe impostos mais altos para os americanos mais ricos e grandes empresas.

A Casa Branca divulgou que Biden propõe um imposto de 25% sobre os mais ricos e que o imposto sobre empresas suba para 28%, revertendo os cortes feitos durante o governo Trump em 2017. A proposta desafia os republicanos, que devem bloquear a maioria das propostas de Biden no Congresso, alegando que a solução para a dívida crescente dos EUA implica em cortar gastos e não em aumentar impostos.

Biden também propõe aumentar os impostos sobre aqueles que ganham mais de 400 mil dólares por ano para garantir a solvência do Medicare, o sistema de seguro de saúde financiado pelo governo para pessoas com mais de 65 anos. A Casa Branca afirma que aumentar a contribuição do Medicare das pessoas mais ricas garantiria a viabilidade do programa por mais de duas décadas.

De acordo com a Casa Branca, a proposta de Biden "investirá nos Estados Unidos, reduzirá custos e cortará impostos para famílias trabalhadoras". Biden espera que os ricos paguem sua parcela justa para que milhões de trabalhadores possam se aposentar com o Medicare pelo qual pagaram. Os republicanos estão sob pressão para explicar onde cortariam gastos, enquanto os democratas tentam se apresentar como o partido dos americanos comuns.