O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, anunciaram nesta quarta, 30, que farão campanha na semana que vem na Geórgia, no segundo turno de duas eleições para o Senado. As disputas definirão o controle do Congresso - os republicanos têm maioria, 50 a 48 senadores. Se os democratas empatarem, o voto decisivo será de Kamala, já que o vice nos EUA também preside o Senado.