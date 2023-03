Bebê realiza cirurgia para retirar feto de irmão gêmeo encontrado na cabeça

Uma menina chinesa de 1 ano foi submetida a cirurgia após um feto de 10cm ser localizado por exames de imagens. Em caso extremamente raro, chamado de fetus in fetu (gêmeo parasitário), o embrião - que seria um dos gêmeos - teria se alojado no crânio da bebê enquanto os dois se desenvolviam no útero da mãe. O caso foi registrado em 2022 mas foi divulgado apenas agora na revista científica Neurology.

Segundo os médicos responsáveis pelo caso, o feto foi encontrado após os pais da criança procurarem o hospital para apurar os motivos da bebê ter um volume estranho na cabeça da menina e apresentar um comportamento com dificuldades motoras.

Imagens feitas por um exame de tomografia mostram que, além de diagnosticarem hidrocefalia - o acúmulo de líquido no cérebro, um feto, de aproximadamente 10cm de comprimento, com membros superiores, ossos e unhas, foi identificado no crânio da menina. A sua formação dá a entender que ele cresceu junto com a menina enquanto estavam sendo gerados.

A equipe de médicos não informou sobre o estado de saúde da menina após a cirurgia delicada e nem se ela sofrerá com sequelas, já que o feto estava no cérebro, órgão fundamental para o desenvolvimento humano.

feto na cabeça de menina chinesa Divulgação/Huashan Hospital Divulgação/Huashan Hospital Divulgação/Huashan Hospital

O que é o “fetus in fetu”

Fetus in fetu (gêmeo parasitário) é um tipo de uma anomalia muito rara que acomete irmãos gêmeos, onde um dos feto - ou resquício de embrião - não viável ou malformado se desenvolve em uma parte do corpo do seu irmão gêmeo que cresce normalmente, como um parasita.

A maior parte dos gêmeos parasitas apresentam anencefalia, mas podem desenvolver membros e coluna vertebral. A ciência explica que a condição afeta um a cada 500 mil casos de fetos vivos e registra menos de 200 casos no mundo.

Em 80%, o feto parasita se aloja no abdômen do outro feto. 18 casos o feto foi localizado na região da cabeça do irmão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)