Base militar dos EUA no sul da Síria é atacada por drones; crescem preocupações na região

Uma base militar localizada no sul da Síria, onde as forças dos Estados Unidos estiveram presentes para treinar tropas como parte de uma campanha contra o grupo Estado Islâmico, foi alvo de ataques de drones, nesta quinta-feira (19), de acordo com informações de duas autoridades norte-americanas divulgadas à Associated Press.

Um dos drones foi interceptado, mas outro causou estragos leves, conforme relatado por uma das autoridades que preferiu não ser identificada antes de um anúncio oficial sobre o incidente.

VEJA MAIS

Os ataques se somam a uma série de eventos recentes em que drones semelhantes atingiram bases dos EUA e da coalizão no Iraque, em meio a crescentes tensões na região, agravadas pela explosão em um hospital de Gaza que resultou em centenas de vítimas.

A guarnição de al-Tanf, situada no sudeste da Síria, ocupa uma localização estratégica frequentemente utilizada por grupos militantes apoiados pelo Irã para o transporte de armas destinadas ao Hezbollah.

Além disso, ativistas da oposição síria relataram que um ataque com drones atingiu uma instalação de petróleo no leste da Síria que abriga tropas norte-americanas.

Omar Abu Layla, um ativista europeu que lidera o meio de comunicação Deir Ezzor 24, informou que três drones carregados de explosivos atingiram o campo de gás Conoco, localizado na província oriental de Deir el-Zour, próxima à fronteira com o Iraque.

Rami Abdurrahman, do Observatório Sírio para os Direitos Humanos no Reino Unido, um grupo de monitoramento da guerra opositor, confirmou a ocorrência de cinco explosões no campo de gás Conoco.