Atriz pornô é presa acusada de forçar mulheres a ficarem nuas em frente às câmeras

A estrela pornô Nandita Dutta, de 30 anos, foi presa acusada de atrair jovens para a pornografia, com a promessa de uma grande chance em Bollywood (o centro da produção de cinema na Índia). As mulheres eram forçadas a ficarem nuas na frente das câmeras sob uma falsa promessa. A atriz de filmes adultos foi presa em casa. As informações são do Último Segundo e do Times of India.

Duas modelos disseram ter sido forçadas a tirar a roupa, em Calcutá (Índia). Uma afirmou que foi forçada a aparecer em um vídeo pornô num hotel. A outra denunciou que ela foi obrigada a participar de uma sessão de fotos com nudez num estúdio.

As duas relataram aos investigadores que a promessa de Nandita era de alavancar a carreira das modelos se expusessem sua nudez

A atriz pornô indiana atende por Nancy Bhabhi em sua carreira pornográfica, e tem 119 mil seguidores no Instagram.

O empresário da atriz, Mainak Ghosh, de 39 anos, também foi preso por seu envolvimento no caso.