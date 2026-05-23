Ataque de drones ucranianos atinge terminal de petróleo em Krasnodar, na Rússia

Um ataque de drones ucranianos causou um incêndio em outro terminal de petróleo russo durante a noite de sexta-feira, 22, disseram autoridades locais na região de Krasnodar, na Rússia, na manhã deste sábado, 23. Autoridades na cidade de Novorossiysk disseram que destroços de drones provocaram um incêndio em um terminal de petróleo, ferindo duas pessoas, sem nomear a instalação.

Segundo o veículo de notícias russo Astra, drones ucranianos atingiram o terminal e depósito de petróleo Sheskharis, o ponto final dos principais oleodutos da empresa estatal russa Transneft na região. A Ucrânia não comentou o ataque.

Ataques ucranianos a ativos de petróleo russos que financiam a invasão tornaram-se ocorrências diárias. A Ucrânia tem expandido suas capacidades de ataque de médio e longo alcance, utilizando tecnologia de drones e mísseis desenvolvida internamente para combater a invasão da Rússia, que já dura 4 anos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).