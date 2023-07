Aplicativos chineses começam a aceitar cartão de crédito com bandeiras globais

A partir desta sexta-feira (21), os aplicativos chineses Alipay e WeChat Pay passam a aceitar cartão de crédito com bandeiras globais na plataforma de pagamento digital. Assim, visitantes poderão vincular contas Visa, Mastercard, JCB ou Discover e assim efetivar o pagamento em diversos estabelecimentos do país asiático.

Desde 2019, as duas plataformas, consideradas as mais populares da China, tentam implementar a mudança no país. Por conta do regulamento vigente no local, a Alipay e o WeChat Pay forneciam acesso limitado, sem autorização para vincular cartões com bandeiras globais à carteira digital.

“À medida que Chengdu [Jogos Universitários Mundiais] e os Jogos Asiáticos de Hangzhou se aproximam, mais turistas estrangeiros vêm para a China e podem precisar usar pagamentos digitais para as necessidades básicas da vida. Atletas e turistas de todo o mundo podem usar o Alipay no país para desfrutar de vários serviços convenientes, como compras, táxis, metrô e visitas a pontos turísticos", informou a empresa com sede em Hangzhou.

Visitante precisavam criar uma conta bancária na China, além de precisar registrar um número de celular local. Com a diminuição nas restrições, a Alipay e WeChat Pay, que contam com uma participação de 91% no mercado, terão o serviço ainda mais procurado, o que consequentemente aumenta o lucro na empresa, além de facilitar a estadia dos turistas no país.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)