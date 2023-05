Aplicativo é usado para envolver adolescentes em desafios de violência extrema

Um popular aplicativo de mensagens está sendo usado como ferramenta para envolver menores de idades em desafios perversos e conteúdo de extrema violência. Reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo (30) mostra como criminosos incentivam a automutilação, todo tipo de crueldade contra animais e pedofilia, por meio do Discord.

A ação cruel é facilitada pela falta de monitoramento e dificuldade de fiscalização. Ativistas que acompanham redes sociais para identificar e denunciar crimes observaram e gravaram horas de material violento no aplicativo, que permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Veja:

Há imagens de pessoas ferindo o próprio corpo com lâminas. Apesar da automutilação ser crime, criminosos desafiam em tempo real alguém a praticar violência contra si ou contra animais, uma forma de “divertimento cruel”. Em um dos casos, ocorrido em setembro do ano passado, na Região Metropolitana de São Paulo, uma garota de 13 anos, usando uma máscara de caveira, tentou sufocar um gato da vizinhança e colocar uma faca dentro dele.

“Ela colocou fogo em um pedaço de papel e ateou no gatinho”, conta Daniela Souza, veterinária e ativista.

A casa pegou fogo e a menina registrou a presença dos Bombeiros. "Botei fogo na casa. Daora", escrveu a adolescente. A cena foi transmitida para 16 mil pessoas que faziam parte da comunidade onde a cena foi transmitida.

“A gente tem visto uma escalada, não só do número de denúncias de violência, de conteúdo extremista na internet, mas também uma escalada do nível de crueldade e sadismo, muitas vezes, desse conteúdo. A fiscalização ou digamos o controle disso é muito precário”, afirma Thiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil.

O Discord já está sendo processado nos Estados Unidos, junto com outros aplicativos, pela família de uma menina que, aos 11 anos, foi vítima de exploração sexual nas redes e tentou se suicidar. Em nota ao Fantástico, a plataforma alegou que vem colaborando ativamente com o governo e agências de aplicação da lei no Brasil e nos Estados Unidos, “enquanto trabalhamos para o objetivo comum de prevenir danos”.

Atualmente, pelo Marco Civil da Internet, as plataformas não são responsabilizadas pelo o que é divulgado nelas e são obrigadas a retirar um conteúdo do ar apenas sob ordem judicial. Porém, a Câmara dos Deputados deve começar, nesta terça-feira (2), a votação do projeto de lei que quer estabelecer as regras para a regulação das plataformas digitais.

Quem encontrar conteúdo extremista na internet pode denunciar no canal oficial do Ministério da Justiça. Também é importante procurar a delegacia mais próxima ou denunciar pelo Disque 100.