António Guterres apela pelo fim do impasse político no Líbano

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está no Líbano para visita de solidariedade ao povo libanês, politicamente dividido e em crise econômica. O apelo da ONU começa pelos líderes políticos libaneses, para que procurem o fim do impasse no governo e no Parlamento.

A situação tem impedido o país de começar a negociar com o Fundo Monetário Internacional uma forma de sair da crise. O colapso econômico no país é um dos mais graves em nível mundial.

Há falta de combustível, de medicamentos e 80% dos bens de consumo mais básicos são importados. Em Beirute, António Guterres lembrou o papel dos libaneses no apoio aos refugiados e diz que é tempo de o mundo saldar a dívida com o país.