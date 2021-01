Antes de parir, grávidas devem deixar ‘cuecas limpas e refeições prontas para maridos’, diz site

A Prefeitura de Seul publicou em seu site uma orientação para que as mulheres grávidas deixassem cuecas limpas para os maridos e refeições prontas antes de serem hospitalizadas para darem à luz. A ideia era auxiliar a família enquanto estivessem ausentes. Claro que isso gerou muita repercussão e crítica. As recomendações foram excluídas, o que não quer dizer que os governantes (e parte da sociedade) tenha deixado de pensar assim.

"Durante os três ou sete dias que deverão ficar hospitalizadas, prepare uma muda de cuecas, meias, camisas, lenços e agasalhos limpos para o seu marido e filhos e guarde-os ordenadamente em uma gaveta", dizia o site da prefeitura. "Jogue fora a comida estragada na geladeira e faça três ou quatro guarnições de que sua família goste. Se você reservar vários tipos de comida instantânea, como curry, jjajang (molho de feijão preto) e sopas, seu marido, que é um cozinheiro ruim, será capaz de fazê-los convenientemente".

Os conselhos provocaram revolta entre internautas, que consideraram as sugestões como "sexistas e estereotipia de gênero".

Peso

O texto também falava sobre o peso das mulheres, dizendo que era "uma questão de tempo para que a mulher engordasse e, por isso, não deveria adiar tarefas domésticas, como lavar a louça, porque isso poderia ajudá-la a controlar o peso durante a gravidez".

Orientava também as grávidas a deixar à mostra no guarda-roupa as peças de quando a mulher era mais magra ou que as que costumava usar antes do casamento, como “motivação” para emagrecer após o nascimento do filho.

A publicação constava no “Centro de Informações sobre Gravidez e Parto”, inaugurado em 2019, descrito como sendo “supervisionado” pela Sociedade Coreana de Obstetrícia e Ginecologia.

Algumas reações de internautas

"Isso não é marido, é só outra criança para cuidar".

"Homens não têm problemas em fazer isso no exército. Na verdade, deve até ter quem argumente que eles são melhores que as mulheres nessas atividades também. Eles apenas escolhem não fazê-las porque são preguiçosos demais", afirmou outro, referindo-se à obrigatoriedade dos homens na Coreia do Sul em servirem às forças armadas.

"Eu não consigo acreditar, tipo, eles estão mesmo vivendo a vida norte-americana dos anos 1950? Meus pés doíam, minhas costas doíam, eu ficava cansada o dia todo, nunca estava confortável o suficiente para dormir, não podia nem dirigir, fazia xixi toda hora, minha pressão caía aleatoriamente", desabafou uma usuária do Twitter.

"Eles ainda acham que as mulheres casadas são as governantas dos maridos?", indagou outra pessoa.

"É difícil respirar até no final da gravidez, e eles estão esperando que preparemos roupas íntimas e comida para nossos maridos?", escreveu mais uma.