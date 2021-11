Alemanha legalizará a maconha, anunciam os novos líderes

A Alemanha legalizará o uso recreativo da maconha, anunciou o novo governo de coalizão do país, enquanto os líderes partidários fechavam nesta quarta-feira um acordo de divisão do poder.

A coalizão formada pela centro-esquerda, democratas livres liberais e os verdes amigos do ambiente está agora posicionada para tomar o poder do partido conservador CDU de Angela Merkel.

Publicando sua agenda para o governo nesta quarta-feira, a coalizão disse que a maconha será regulamentada e vendida a adultos para uso em lojas licenciadas junto com uma série de outras medidas, como a eliminação da energia do carvão e medidas para combater a covid.

Desde a legalização da maconha medicinal em 2017, o mercado alemão se tornou o maior da Europa, vendendo 154 milhões de libras em produtos com alto teor de THC para pacientes no ano passado, de acordo com a New Frontier Data.

Se a cannabis for legalizada para uso recreativo, o país - que tem uma população de mais de 83 milhões - pode se tornar o maior mercado de cannabis do mundo.

O acordo também coloca Olaf Scholz, líder do SDP, no caminho certo para substituir Angela Merkel como chanceler - a primeira vez em 16 anos que o cargo principal mudou de mãos.

Scholz diz que espera que os membros dos três partidos votem no acordo de 180 páginas nos próximos 10 dias, após o qual se tornará obrigatório.