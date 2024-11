Além de Donald Trump, Republicano elegeram mais 8 governadores; Democratas apenas 3

Além da escolha do novo presidente, os Estados Unidos foram às urnas nas últimas semanas para eleger 11 novos governadores. Os republicanos conseguiram eleger 8 governadores, enquanto apenas 3 democratas foram eleitos. Atualmente, 27 Estados são governados pelo Partido Republicano e 23 pelo Partido Democrata.

Apesar de ter 50 estados, as eleições para governador nos EUA acontecem em anos diferentes, variando de acordo com as regras de cada Estado.

VEJA MAIS

Essas regras também influenciam no tempo de mandato por estado, pois em alguns deles, o governo dura 2 anos, mas, em sua maioria, os estados realizam eleições a cada 4 anos.

Estados que elegeram republicanos como governadores:

Montana;

Dakota do Norte;

Vermont;

New Hampshire;

Utah;

Missouri;

Indiana;

Virgínia Ocidental.

Estados que elegeram democratas como governadores:

Washington

Delaware

Carolina do Norte.

Atualmente, 27 Estados são governados pelo Partido Republicano e 23 pelo Partido Democrata.

*Lucas Quirino (estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)