Aeronave faz pouso de emergência após bateria portátil pegar fogo dentro do avião; vídeo

Já pensou colocar o celular para carregar e perceber que o carregador portátil pegou fogo? Foi exatamente o que aconteceu dentro de um avião nos Estados Unidos. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência logo após a decolagem, nesta terça-feira (7), depois que uma bateria portátil superaqueceu e deu curtos. O avião retornou ao aeroporto de San Diego, na Califórnia.

As chamas iniciaram na primeira classe de um voo da companhia United Airlines com destino a Nova Jersey. Quatro pessoas foram hospitalizadas. A situação gerou pânico em muitos dos passageiros a bordo.

VEJA MAIS

De acordo com as informações da TV americana, assim que pegou fogo os passageiros jogaram o objeto no chão o que queimou o carpete. A tripulação colocou o material em um saco para prevenção de incêndios e evitar com que as chamas se alastrassem pela aeronave. Veja as imagens do avião.

Agentes do corpo de bombeiros da região conseguiu conter a situação. Das pessoas feridas, duas foram levadas até a unidade de saúde mais próxima e outas duas não quiseram ser atendidas.