Adolescente é jogada de terraço após se defender de assédio

Uma adolescente de 15 anos relatou à polícia que foi jogada de uma varanda por três homens após se defender de um violento assédio sexual. O incidente aconteceu na Índia.

A jovem sofreu ferimentos graves e está sendo tratada em um hospital em Azamgarh, em Uttar Pradesh, na Índia.

O incidente ocorreu na sexta-feira, 23, quando voltava para casa, segundo a polícia. Ela foi alvo de três homens, segundo o relato, que a assediaram sexualmente.

Depois que ela recusou as investidas sexuais, os homens a forçaram ir para o terraço de um imóvel e depois a empurraram.

A vítima disse à polícia que foi espancada antes de ser empurrada da varanda.

A Índia tem registrado uma série de estupros coletivos, inclusive provocando protestos.

A polícia do distrito de Mau prendeu três homens suspeitos de envolvimento no caso.

As autoridades policiais disseram que os supostos agressores vêm da mesma localidade onde a menina mora com a família.

"A polícia abriu um caso de agressão e abuso sexual com base no depoimento da menina, no qual ela identificou os três homens pelo nome.”