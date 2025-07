Acidente com barco de turistas mata 38 pessoas no Vietnã

Um barco com turistas virou durante uma tempestade no Vietnã neste sábado, 19. Segundo a BBC, 38 pessoas morreram e outras 14 estão desaparecidas.

O acidente ocorreu durante visita à região turística de Ha Long Bay, no norte do país. A bordo do The Wonder Sea estavam 48 passageiros e cinco tripulantes, segundo a agência AP.

A maioria dos turistas são de Hanói, capital do Vietnã. Entre eles, 20 crianças, segundo a AP. De acordo com autoridades locais, o barco virou devido a fortes ventos que atingiram a região repentinamente.

Dentre os sobreviventes está um adolescente de 14 anos. Ele foi resgatado após ficar quatro horas preso ao casco do barco. As buscas seguem na região.