Fotógrafo registra luz vermelha circular pulsante no céu; veja

Um fotógrafo conseguiu registrar um feixe de luz vermelha circular pulsante no céu. O fenômeno durou menos de um segundo e aconteceu no dia 27 de março, por volta das 21h40, na cidade de Possagno, na Itália e em parte do Mar Adriático. As imagens intrigaram internautas.

O registro é do fotógrafo Valter Binotto que é experiente em capturar imagens do céu à noite. Estima-se que o elo “misterioso” tem cerca de 360 quilômetros de diâmetro. Imagem feita por satélite mostra a dimensão do halo de luz.

(Reprodução / Internet)

Mas afinal, o que é esse círculo vermelho nocéu da Itália?

A foto captura um Elve – que são emissão de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulso eletromagnético. É uma espécie rara de “Sprite” (que são plasmas atmosférico-espaciais) descoberta em 1990 por câmaras a bordo do ônibus espacial e forma-se acima de tempestades com relâmpagos muito poderosos.

VEJA MAIS

Análise da fotografia

Segundo o Valter Binotto, a luz foi presenciada a uma altura do chão de cerca de 90/100km.

Já a foto foi tirada usando ferramentas dedicadas: uma Sony A7S alta - câmara de sensibilidade filtrada a 51.200 ISO; lente Nikon 20mm 1.8 de abertura total; 1/25 seg. Gravador externo Atomos Ninja Flame 4K.