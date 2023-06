Morre Julyer, maquiador que trabalhou com Marília Mendonça e Maiara e Maraisa

O maquiador Julyer Rodrigues, conhecido por trabalhar com as sertanejas Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, morreu na madrugada desta quinta-feira,1º. ELE sofreu um AVC isquêmico em março, durante uma viagem a trabalho.

A família do maquiador, informou por meio de nota o ocorrido: “Comunicamos com pesar o falecimento do Julyer. Em breve, informaremos o local do velório.”

No dia 02 de fevereiro, o maquiador passou mal, mas seguiu trabalhando. Em março, ele sofreu o Acidente Vascular Cerebral isquêmico e, logo depois, descobriu uma doença.

VEJA MAIS

“O Julyer está com uma doença degenerativa a qual afeta o cérebro e, consequentemente, todo funcionamento do corpo. Infelizmente, essa doença não tem cura e nem tratamento. Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível neste momento”, disse a família em um post no Instagram.

Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, chegou a dedicar uma canção ao amigo e maquiador. “Julyer essa é para você, porque eu sei que você gosta”, disse a Rainha da Sofrência ao cantar a música Cumbia do Amor durante uma gravação de DVD.