Em Marabá, chuva já dura 15 horas e causa transtornos por toda a cidade

A longa chuva que cai sobre Marabá, no sudeste do Estado, desde as 19 horas de terça-feira (14) provocou a elevação do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que banham a cidade. Ontem, a régua pluviométrica que mede o nível do Rio Tocantins, por exemplo, marcava 8,88 metros acima do considerado normal. Hoje, a régua já marca uma elevação de 9,25 metros no nível do rio. Com isso, várias áreas da cidade tiveram pontos de alagamento.

O núcleo Nova Marabá foi um dos castigados. Na rodovia BR-230, a Transamazônica, uma das vias marginais desapareceu debaixo d’água. No shopping da cidade, que fica às margens da rodovia, o estacionamento subterrâneo também foi tomado pela água. Nas Folhas 20 21, 22 e 27, que são atravessadas pelo canal conhecido como Grota Criminosa, várias casas ficaram alagadas e famílias amanheceram contabilizando prejuízos.

Antônio Costa é aposentado, mora há 15 anos na Folha 21, e se ficou assustado com ao ver a água transbordando o canal. A casa dele, cuja entrada fica de frente para a grota, ficou alagada. “Às 7 horas da manhã, a água já estava batendo no joelho. Tive que suspender vários pertences dentro de casa para não molhar. Mesmo assim, tive prejuízo. A minha televisão não deu tempo e salvar”, lamenta o homem.

Na Folha 20, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer o resgate, principalmente, de idosos e crianças que ficaram presos nas casas inundadas. Há relatos inclusive de animais que morreram afogados ou foram levados pela força da água. A família da pedagoga Cleonice Monteiro foi surpreendida pelo súbito avanço da água e só teve tempo de pegar documentos e objetos mais importantes. “A água tomou conta de casa. Perdi o dia de trabalho hoje para tentar colocar tudo em ordem e esperar a água baixar para ver o que a gente ainda consegue salvar”, disse a servidora pública.

O boletim divulgado pela Defesa Civil do município informa que, desde o começo da chuva, já foram registrados 152 milímetros de águas pluviais, o que é considerado um grande volume. Ainda de acordo com a Defesa Civil, além das áreas influenciadas pela Grota Criminosa, há pontos de alagamento nas Folhas 29, 32 e 35, na Rodovia Transamazônica, nos bairros Laranjeiras, Independência e São Miguel da Conquista, e nas avenidas Antônio Vilhena e Paraná. Apesar da gravidade da situação, o órgão afirma que ainda não houve atendimento de famílias desabrigadas. Para comunicação de emergências, a Defesa Civil disponibilizou o telefone (94) 99173-7173.

Sobre o alagamento registrado no estacionamento do Partage Shopping Marabá, a assessoria do empreendimento informou que a equipe de manutenção trabalha para conter o volume de água, mas que não há qualquer risco aos frequentadores. Ainda segundo a assessoria, o fato ocorreu em uma área isolada e o shopping está operando normalmente.