Resultado da loteria +Milionária, hoje, sábado (08/07)

A +Milionária do concurso de número 59 sorteará o prêmio de R$ 53 milhões entre os apostadores. O sorteio de hoje, sábado (08/07), acontecerá às 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Lotéricas.

Como funciona cada jogo da +Milionária?

Quem recorrer a essa modalidade poderá marcar, no mínimo, seis números na matriz com um total de 50 disponíveis. Em seguida, deve escolher 2 dos 6 trevos numerados, da segunda matriz. Sendo que o número máximo para aposta na primeira matriz são 12 números selecionados. Ganha o prêmio máximo quem acertar seis números e dois trevos. Se mais de uma pessoa acertar todas as dezenas sorteadas, o prêmio é divido igualmente entre às partes.

Qual o valor da premiação +Milionária?

A Caixa vai custear o prêmio mínimo de R$ 10 milhões em concursos em que não tiverem acumulado. Se acumular, o prêmio sobe. O valor passa a ser 62% do arrecadado com as apostas.

Saiba como apostar na +Milionária

A pessoa deve ir até as 16h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da +Milionária?

Os sorteios são realizados aos sábados sempre às 16h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na +Milionária?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$ 6. Os bilheres podem ser feitos até 15h, do sábado - nas lotéricas - ou on-line no site da Caixa.

Como faço para ganhar a +Milionária?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. No ato da compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete que escolheu. Quanto maior o número de frações adquiridas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolheu um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; com a unidade do primeiro prêmio; com milhar, centena e/ou dezena de qualquer um dos números sorteados; ou cujo número contenha uma dezena final idêntica a umas das três dezenas posteriores ou das três dezenas anteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excetuando os premiados por aproximação.

Saiba como resgatar o prêmio da +Milionária

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da +Milionária?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da +Milionária.