Resultado da Dia da Sorte 553 de hoje, terça-feira (11/01); o premiado receberá R$ 150 mil

O Dia da Sorte de concurso 553 vai sortear o prêmio de R$ 150 mil entre os apostadores. O sorteio de hoje, 11/01, que irá ocorrer às 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Lotéricas.

VEJA MAIS

Saiba como apostar na Dia de Sorte

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar no Dia da Sorte?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode marcar de 7 a 15 números e escolher um “Mês da Sorte”.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar o Dia da Sorte?

O apostador precisa acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o "Mês de Sorte" sorteado.

Saiba como resgatar o prêmio do Dia da Sorte

1. Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

4. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro do Dia da Sorte?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio do Dia da Sorte?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta do Dia da Sorte.