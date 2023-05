Quina e Lotofácil: paraenses são premiados nos concursos; confira os prêmios

Na última segunda-feira (15), cinco paraenses sortudos acertaram os números sorteados nos concursos da Quina e Lotofácil. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado das premiações e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2812

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Na Lotofácil, concurso 2812, quatro paraenses foram premiados. Com 14 acertos, cada ganhador levou o prêmio de R$1.323,34. Confira os municípios:

Belém

Bragança

Canaã dos Carajás

Nova Ipixuna

Quina - concurso 6149

Os números sorteados foram: 33 - 51 - 56 - 73 - 74

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas da Quina, concurso 6149, acumulando o prêmio estimado no valor de R$ 23 milhões. No Pará, apenas um apostador acertou quatro números sorteados na modalidade. O morador do município de Belém garantiu o prêmio de R$10.726,79.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)