Paraenses são premiados na Mega Sena e Lotofácil; confira

Jogadores paraenses estão entre os premiados na Mega Sena 2603 e Lotofácil 2843. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última quarta-feira (21) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2603

Os números sorteados foram: 03 - 07 - 13 - 29 - 52 - 56

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2603 da Mega Sena, acumulando o prêmio estimado para R$ 8 milhões. No Pará, 49 apostadores foram contemplados. Os ganhadores foram premiados de R$ 623,52 a R$ 1.870,56. Confira os municípios:

Abaetetuba - 1

Ananindeua - 3

Barcarena - 1

Belém - 15

Benevides - 1

Bragança - 1

Cametá - 1

Capanema - 1

Capitão Poço - 1

Goianésia do Pará - 1

Irituia - 1

Itaituba - 2

Marabá - 3

Novo Progresso - 1

Ourilândia do Norte - 1

Párauapebas - 3

Portel - 1

Salinópolis - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Santarém - 4

Tailândia - 1

Terra Alata - 1

Tucuruí - 1

Ulianópolis - 1

Uruará - 1

Lotofácil - concurso 2843

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Na Lotofácil, concurso 2843, 11 paraenses foram premiados. Com 14 acertos, os ganhadores somam o prêmio de R$7.587,69. Confira os municípios:

Ananindeua - 1

Belém - 3

Capanema - 1

Itaituba - 2

Pacajá - 1

Santarém - 2

Tucuruí - 1

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)