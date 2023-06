Paraenses são premiados da Mega Sena e Lotofácil; confira os prêmios

A Lotofácil 2837 e Mega Sena 2601, sorteadas última quarta-feira (14), premiaram apostadores paraenses que jogaram nas quatro modalidades das loterias. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Lotofácil - concurso 2837

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Ninguém acertou as 15 dezenas da Lotofácil, concurso 2837, acumulando o prêmio para R$ 4,5 milhões. Com 14 acertos, dois paraenses foram premiados no sorteio. Os moradores dos municípios de Belém e Parauapebas levaram o valor de R$ 1.994,23 cada.

Mega Sena - Concurso 2601

Veja os números do sorteio: 03 - 08 - 34 - 40 - 44 - 55

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2601 da Mega Sena, prêmio estimado acumula para o valor de R$ 51 milhões. No Pará, apenas um sortudo acertou cinco números sorteados. O morador de Ananindeua levou sozinho o valor de R$ 74.307,61. Com quatro acertos, outros 77 paraenses foram premiados com prêmios de R$1.224,30 a R$3.672,96. Confira os municípios dos ganhadores:

Abaetetuba - 1

Altamira - 2

Ananindeua - 3

Anapu - 1

Bannach - 1

Belém - 17

Belterra -1

Breves - 1

Canaã dos Carajás - 1

Capanema - 1

Capitão Poço - 1

Castanhal - 3

Curionópolis - 1

Curralinho - 1

Garrafão do Norte - 1

Itaituba - 4

Marabá - 1

Novo Progresso - 1

Novo Repartimento - 4

Óbidos - 1

Ourilândia do Norte - 1

Parajá - 1

Parauapebas - 7

Placas - 2

Redenção - 4

Rurópolis - 1

Santarém - 3

São Miguel do Guamá - 1

São Sebastião da Boa Vista - 1

Sapucaia - 1

Tailândia - 1

Tucuruí - 5

Ulianópolis - 1

Uruará - 1

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)