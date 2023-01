Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 42 milhões; veja quando será o próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.555 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (14), em São Paulo. Com isso, o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (18), tem prêmio estimado de R$42 milhões. As informações são da Agência Brasil.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Resultado do concurso 2.555

Os números sorteados foram 03 - 20 - 45 - 52 - 53 e 58.

A quina saiu para 58 apostadores e pagará a cada um R$ 65.428,68. Os 4.595 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.179,81.