Lototofácil, Quina e Dia de Sorte: paraenses acertam nas loterias; confira os prêmios

A Lotofácil 2798, Quina 6135 e Dia de Sorte 0750, sorteadas na última quinta-feira (27), premiaram oito paraenses que apostaram nas três modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2798

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23

Seis paraenses foram premiados na Lotofácil, concurso 2798. Um morador do município de São Domingos do Capim acertou os quinze números sorteados, ganhando o valor de R$187.345,54. Outras cinco apostas paraenses, com quatorze acertos, conquistaram o prêmio de R$669,39. Confira os municípios.

Belém - 1

Capanema - 1

Marabá - 2

São Domingos do Capim - 1

Tucuruí - 1

Quina - concurso 6135

Confira os números sorteados: 07 - 13 - 27 - 48 - 62

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, acumulando para R$ 16 milhões no próximo sorteio. No Pará, com quatro acertos, um morador de Ananindeua garantiu o prêmio de R$4.802,10.

Dia de Sorte - concurso 0750

Os números sorteados foram: 04 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 30

Mês da sorte: Setembro

Um paraense, morador do município de Belém, conseguiu 6 acertos no concurso 0750 do Dia de Sorte. O sortudo conquistou sozinho o prêmio de R$7.646,32.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)