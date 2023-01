Resultado Lotofácil 2725 de hoje, sexta-feira, 27/01, paga R$1,5 milhão

O concurso 2725 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$1,5 milhão para os apostadores. O sorteio de hoje, sexta-feira (26/01), foi às 20h (horário de Brasília), ao vivo pelo canal do Youtube das Loterias Caixa.

Assista ao sorteio:

Confira o resultado de hoje:

01 - 02 - 04 - 05 - 07- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até às 15h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.