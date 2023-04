Loteria Federal: Quanto tempo demora para receber o prêmio?

A Caixa Econômica Federal fará o sorteio do concurso 5754 na noite deste sábado (8), às 19h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em bilhetes únicos ou em grupo e os apostadores têm até o horário do sorteio para fazer suas apostas.

Para acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo, basta acessar o canal da Caixa Econômica no YouTube ou as redes sociais oficiais da instituição. Confira quanto tempo demora para receber o prêmio; como jogar; quanto custa e onde resgatar o prêmio.

Quanto tempo demora para receber o prêmio?

Para prêmios líquidos até o valor de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o prêmio pode ser retirado em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Se o prêmio líquido for superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa, mediante a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Já valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão pagos com prazo mínimo de D+2 (data da solicitação + dois dias úteis) a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.

VEJA MAIS

Saiba como apostar na Loteria Federal

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar as apostas em uma casa lotérica, no Internet Banking da caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 16h (horário de Brasília)

Quanto eu vou gastar para apostar na Loteria Federal?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$4. Um bilhete completo de dez frações, custa R$40.

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. Na compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete escolhido. Quanto maior o número de frações compradas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolheu um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; com a unidade do primeiro prêmio; um milhar, centena e/ou dezena de qualquer um dos números sorteados; ou cujo número contenha uma dezena final idêntica a umas das três dezenas posteriores ou das três dezenas anteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excetuando os premiados por aproximação.

Como surgiu a Loteria Federal?

Sendo uma das mais antigas loterias do Brasil, a Loteria Federal foi criada em 1839 pelo Imperador D. Pedro II com o objetivo de arrecadar fundos para o governo. Originalmente, era sorteada uma vez por ano, atualmente é sorteada todas as quartas e sábados. A Loteria Federal oferece vários tipos de jogos, incluindo bilhetes individuais e bilhetes de grupo. Os prêmios incluem valores fixos e acumulados. A loteria também é conhecida por suas premiações especiais, como a "Extração da Independência" e a "Mega Sena da Virada". Ela é administrada pela Caixa Econômica Federal desde sua criação.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal?

Em valores até R $1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. 2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. 3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)