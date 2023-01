Faxineira joga sem querer R$ 25 mil no lixo; dono monta ‘força-tarefa’ para recuperar valor

Um comerciante precisou montar uma força-tarefa para recuperar R$ 25 mil que foi parar em um aterro sanitário. Isso porque, sem querer e saber do que se tratava, uma faxineira descartou alguns sacos de lixo. O caso aconteceu em Indaiatuba, em São Paulo, nesta sexta-feira (27).

Tudo começou quando o homem colocou o valor dentro de sacos plásticos preto que eram de uma transação pela venda de um carro. Com medo de ser assaltado à noite, o homem guardou o dinheiro na própria loja. No dia seguinte, ao chegar no espeço foi procurar o valor e soube que a funcionária limpou o local e pôs os resíduos para a coleta.

O homem conseguiu acionar um amigo que é gestor de resíduos no aterro, Rogério Simões Marques, 50 anos. Quando recebeu a ligação, entrou em contato com a empresa responsável pela coleta e pediu que o caminhão fosse rastreado.

Como o veículo não havia parado no aterro, deu tempo para alinhar um local mais livre, despejar a coleta e iniciar as buscas. Ao todo, sete pessoas, incluindo o comerciante, ficaram mais de uma hora revirando as toneladas de lixo até encontrar o pacote.

