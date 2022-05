Criança de 5 anos diagnosticada com câncer faz sucesso dublando MV Bill; vídeo

Na última quarta-feira, 11 de maio, o multi artista MV Bill, conhecido pela música “Estilo Vagabundo”, lançada em 2006, foi um dos protagonistas de um vídeo que bombou no seu Instagram. Junto da pequena Alice Pereira, de apenas 5 anos, dublou a música “Estilo Vagabundo 3”, no trecho da música onde um homem e uma mulher discutem.

VEJA MAIS

O caso se torna mais interessante quando conhecemos a história de Alice. A jovem criança de São Paulo foi diagnosticada com “Linfoma Agudo em Células T” em dezembro de 2021. Sua história vem sendo compartilhada pelo seu pai no Instagram, com informações do seu diagnóstico, o acompanhamento do seu estado de saúde e também vídeos como o compartilhado por MV Bill, onde a criança dubla músicas e cenas engraçadas.

O vídeo foi curtido por mais de 100 mil pessoas em menos de 2 dias. Em sua postagem, MV Bill acrescenta: “força e muita energia positiva pra você! Você já é uma vencedora”. Alice também compartilha na sua conta no Instagram o acompanhamento de suas sessões de quimioterapia. Serão 15, todas as segundas. Até o momento, a pequena realizou quatro. Todas com postagens positivas, confira:

O que é o linfoma agudo em células T (ATL)?

Segundo o site da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), “a leucemia-linfoma de células T do adulto (ATL) é um tipo de câncer relacionado à infecção pelo vírus HTLV-I, responsável por atingir as células de defesa do organismo, os linfócitos T”. Ainda informa que no Brasil, esse tipo de câncer é raríssimo, atingindo em sua maioria jovens entre 2 e 21 anos.

Quais os sintomas do ATL?

Aumento dos linfonodos (carocinhos na região do pescoço, virilha e axila);

Hepatoesplenomegalia (aumento do tamanho do fígado e do baço);

Infiltração pulmonar;

Lesões de pele (mudança de textura e coloração);

Lesões ósseas (como a hipercalcemia, quando há presença de quantidade excessiva de cálcio no sangue, causando taquicardia, sonolência com confusão mental, diminuição do fluxo urinário e insuficiência renal);

Infecções constantes.

Como se dá o diagnóstico do ATL?

A Abrale informa que apenas a apresentação dos sintomas não é suficiente para o diagnóstico, sendo necessária a realização de biópsia da medula óssea, e também a biópsia cutânea, quando a pele apresenta diversos tipos de lesão. Além destes, o exame de sorologia é fundamental para identificar o vírus HTVL-I.

Como funciona o tratamento do linfoma agudo em células T?

A escolha do tratamento varia de acordo com o estágio e gravidade da doença. Podem ser administrados antivirais com o auxílio de Interferon e também a quimioterapia, podendo ser oral, diretamente no sangue ou intratecal, quando é aplicada diretamente no líquido da medula espinhal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)