Incêndio é registrado em prédio antigo na Rua Gaspar Viana, em Belém; vídeo

Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira (13) na rua Gaspar Viana, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam atingindo o antigo prédio Grajaú, que fica ao lado de um imóvel do Grupo Liberal.

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local para conter as chamas. A Polícia Militar também está presente para realizaro isolamento da área.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão controladas e não oferecem risco de atingir os prédios ao lado

Ainda de acordo o Corpo de Bombeiros, até o momento, não há registro de vítimas no incêndio.

DANOS MATERIAIS

A ambulante Adriana Nunes, 23 anos, estava dentro do prédio quando o fogo começou. Abalada, ela conta que todos precisaram sair correndo para não serem atingidos pelas chamas.

"Aí (prédio) moram cinco familias. Me ligaram avisando que tava pegando fogo na parte de cima. A gente foi tentar tirar as crianças, documentos, as coisas, mas o fogo ja tava aqui na casa", disse a jovem, que saiu as pressas da residência junto com mais quatro pessoas, incluindo duas crianças.

A família de Adriana perdeu diversos pertences devido o incêndio. Ela conseguiu salvar uma geladeira, que foi retirada do prédio e ficou no meio da rua.