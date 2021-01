Homem morre atropelado na pista do BRT na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um homem não identificado morreu atropelado por um ônibus, na tarde deste deste sábado (16), pouco antes das 17h, na pista do Bus Rapid Transit (BRT), sentido Icoaraci/SãoBrás, em frente ao shopping center localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belém, com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

"Informações obtidas via Semob dão conta que o acidente ocorreu por volta de 17h, na Augusto Montenegro próximo ao Parque Shopping. Um ônibus que estava dentro da faixa exclusiva atropelou uma pessoa, que veio a óbito", destacou a nota.

"Dados preliminares coletados por agentes de trânsito no local apontam que a pessoa estaria fazendo a travessia em local proibido, fora da faixa de pedestre. O corpo ainda está no local, aguardando o IML", acrescentou.

Ainda segundo a nota, "agentes de trânsito estão fazendo os desvios de trânsito na área e a pista do BRT está com tráfego interrompido, com os ônibus sendo desviados à pista comum", concluiu a nota, enviada à reportagem às 18h10.