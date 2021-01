Homem é preso transportando escavadeira hidráulica furtada em Novo Progresso

Um homem foi preso transportando uma escavadeira hidráulica furtada em um caminhão, na madrugada da sexta-feira (15), quando estava vindo do município de Terra Nova, localizado no interior do Estado do Mato Grosso, com destino ao município de Novo Progresso, sudoeste paraense. A prisão foi realizada por equipes que atuam na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM),



A prisão foi feita após os policiais militares que atuam no estado do Mato Grosso informarem que, na madrugada desta sexta-feira, havia acontecido o furto de uma escavadeira em uma propriedade rural do estado de MT e que os assaltantes estariam fugindo com destino ao estado do Pará.



Foram realizadas ações coordenadas pelas duas forças de segurança nas fronteiras que ligam os dois estados, a fim de interceptar a fuga dos criminosos. Os militares conseguiram abordar o condutor do caminhão que transportava a escavadeira hidráulica. Foi encontrado dois aparelhos celulares e uma certa quantia em dinheiro. Ele confessou que estava transportando o veículo furtado e que seria entregue em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira.



A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Polícia de Castelo dos Sonhos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.