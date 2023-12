Helder Barbalho defende temática das florestas para a COP 30

Durante o painel “Transição da COP 28 [Dubai] para COP 30 [Belém]”, uma das programações deste domingo (3) na 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças do Clima (COP 28), o governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu que o tema da COP de 2025 seja “florestas”.

A proposta foi apresentada enquanto o governador citava os projetos que já estão em andamento para preparar Belém para sediar a COP 30. Em 2025, a conferência será realizada pela primeira vez no bioma amazônico.

“A COP 30 significa um ponto central de construção de uma nova história para a floresta amazônica. Será o grande momento do mundo discutir o sul global e o papel da floresta diante das urgências climáticas. Se em outras edições de COP foi discutido transição energética, regeneração de áreas degradadas e produção de alimentos, está chegando a hora de discutir floresta”, argumentou o chefe do Executivo.

Preparativos

Na reunião, o governador detalhou alguns dos preparativos para receber o evento mundial. As ações incluem projetos de infraestrutura e de envolvimento da sociedade local. “Estamos envolvendo principalmente os empreendedores das atividades de micro e pequenas empresas”, disse.

Já em outro encontro, gestores da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) conversaram com representantes das forças policiais de Dubai, para trocar experiências e poder melhor planejar as estratégias de segurança da COP 30.

“O intercâmbio de informações com a polícia de Dubai permite conhecermos metodologias diferentes. Mesmo Belém e Dubai tendo realidades distintas, com algumas mudanças, elas podem ser aplicadas e contribuir para uma ação mais eficiente do Sistema Integrado Estadual de Segurança Pública em grandes eventos de natureza internacional, como a COP”, relatou Luciano de Oliveira, secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup.