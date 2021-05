VÍDEO: Paciente de covid-19 é recebida por equipe médica com cartaz de ‘Você venceu’ após intubação

Uma equipe médica viralizou nas redes sociais ao acordar uma paciente de covid-19, após 11 dias intubada, com cartazes avisando que ela tinha saído vencedora da batalha contra a doença. O caso ocorreu na última segunda-feira (17), no Hospital São Lucas, em Minas Gerais.

No vídeo divulgado no Instagram, dona Prudencia aparece deitada no leito após voltar a abrir os olhos. Ela foi recebida com cartazes informando sobre a melhora, avisando que ela estava recuperada do coronavírus. A equipe de três mulheres está visivelmente emocionada.

"Dona Prudencia, agora são 11h do dia 17 de maio de 2021. A senhora está internada no Hospital São Lucas de Extrema. Na vida temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns!!! Você está vencendo essa luta", diziam os cartazes que eram lidos por uma das enfermeiras.

"Na vida temos lutas e a luta pela vida é a MAIOR delas", dizia a legenda do vídeo. O registro foi publicado nas redes sociais do hospital mineiro e recebeu vários comentários positivos.

"Que lindo! Emocionante. Obrigada pelo exemplo de profissional, pela atenção com outras vidas e pela humanização que mostrou na sua profissão! Que Deus te abençoe todos os dias", disse uma internauta. "Vocês são anjos de Deus pra salvar as pessoas! Não parem, por favor, não parem!", disse outra.