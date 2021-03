‘Nós não podemos parar’, diz enfermeira que construiu ‘caminho de pedra’ para vacinar idoso

A enfermeira Ana Kalini não mediu esforços para vacinar a população idosa do Sítio São José, na zona rural de Pedra Branca, no Ceará, em especial, o seu Francisco Henrique de Lima, de 102 anos, morador da zona rural da cidade.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a profissional da saúde aparece construindo um caminho de pedras para garantir que o homem fosse imunizado, tentando driblar as dificuldades de acesso para vacinar a população que tem mais de três mil pessoas.

"O acesso em Pedra Branca é muito difícil, já que é uma serra, tem muita estrada de terra e, também, porque havia chovido na noite anterior, então o carro deslizava muito”, contou Ana.

A profissional da saúde revelou que a situação no município é delicada, principalmente, porque o hospital mais próximo não possui UTI. “Precisamos vacinar essa população porque com os casos subindo, a situação pode ficar mais difícil. O hospital daqui é de pequeno porte e nem tem UTI, precisaríamos ir para o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e lá praticamente todos os leitos estão lotados”.

De acordo com o site da prefeitura de Pedra Branca foram recebidas 1.782 vacinas e, dessas, apenas 50 doses foram aplicadas. A taxa de vacinação está em 2,81%.

“As pessoas estão com medo. Nós, profissionais da saúde, também estamos, uma mistura de apreensão e medo. Por isso, nós não podemos parar no meio do caminho”, concluiu a enfermeira.