Nike lança nova linha de tênis inspirada em jovem com paralisia

Nesta segunda-feira (01), a Nike lançou uma linha de tênis rápidos e fáceis de calçar, adaptáveis às condições de pessoas com paralisia. É só encostar o pé, como se faz num chinelo e o tênis “abraça” o pé.

O Nike Go FlyEase foi inspirado na história comovente de um jovem com paralisia cerebral que escreveu uma carta para a empresa em 2012 pedindo algo semelhante.

A pergunta era “por que a Nike não tem tênis esportivo para pessoas com deficiência?”.

A principal dificuldade do jovem Walzer era amarrar os próprios tênis, um grande desafio na vida dele. Ele explicou na carta que o sonho dele era ir à faculdade sem ter que depender de alguém para amarrar seus sapatos.

“Meu sonho é ir para a faculdade de minha escolha sem ter que me preocupar com alguém que vem amarrar meus tênis todos os dias. Usei tênis de basquete Nike a vida toda. Só posso usar esse tipo de tênis, porque preciso de apoio de tornozelo para andar. Aos 16 anos, sou capaz de me vestir completamente, mas meus pais ainda precisam amarrar meus sapatos. Como uma adolescente que está se esforçando para se tornar totalmente autossuficiente, acho isso extremamente frustrante e, às vezes, embaraçoso”, desabafou.

A carta de Walzer inspirou o designer da Nike, Tobie Hatfield, a criar um calçado que atendesse às suas necessidades específicas. Ele cria designs para atletas paraolímpicos e entrou em contato com o adolescente. “Trabalhei com Matthew como faria com qualquer atleta. Foi um prazer trabalhar com ele”, disse Hatfield .

Por vários anos, Hatfield mandou projetos de Walzer experimentar e ele dava seu feedback. Por fim, a Nike desenvolveu toda uma linha de tênis que são rápidos e fáceis de calçar. A linha FlyEase torna os calçados esportivos acessíveis para uma ampla gama de pessoas – e eles continuam fazendo outros designs.

O tênis está disponível por meio de convite para membros selecionados da Nike, mas será lançado ao público em geral no final do ano. O lançamento do novo modelo está marcado para 15 de fevereiro. O Go Fly Ease será vendido nos Estados Unidos por cerca de US$ 120, o equivalente a R$ 650.