Motorista de aplicativo leva idosos para se vacinarem de graça

Pensando nos idosos com dificuldade de locomoção, um motorista de aplicativo da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, decidiu levá-los, de graça, aos postos de vacinação. “Nem todo mundo tem dinheiro para esse deslocamento. Nem todo carro quer subir e descer a favela. Muita gente vai perder a oportunidade de tomar a vacina porque não consegue chegar lá embaixo. Às vezes não tem a quem pedir ajuda”, disse Tatiana Prado, de 39 anos. A autora da ideia contou, ainda, que o objetivo é que eles não percam a oportunidade de serem imunizados contra a covid-19.

O marido de de Tatiana, Sandro Carvalho, de 41 anos, é o responsável por levar os idosos. Para ele, a iniciativa tem como razão o amor ao próximo: “Nós precisamos de empatia, precisamos ajudar um ao outro. Infelizmente o mundo inteiro só pensa no dinheiro. As pessoas não pensam na amizade, na família. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo quando não tem ninguém do seu lado”.

Engana-se quem pensa que a família tem dinheiro sobrando. Sandro trabalha como motorista de aplicativo porque sofreu um acidente quando era motoboy e precisou ficar um ano e sete meses afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dificuldade x solidariedade

A ideia de proporcionar transporte gratuito para os idosos da comunidade surgiu enquanto Tatiana lavava roupa. Ela refletiu sobre a dificuldade das pessoas mais velhas que dependem unicamente do transporte público.

Tatiana compartilhou a ideia no grupo de moradores no WhatsApp e recebeu apoio e elogios. O casal está mobilizando amigos e familiares para que ninguém fique sem a vacina. Ao menos, não por falta de transporte.

Sandro e Tatiana ficam de olho no celular para acompanhar os chamados. “A pessoa pode entrar em contato com a gente, marca uma hora e a gente busca e leva”, explicou a mulher.