Menino realiza sonho e vive um dia de bombeiro, com direito a uniforme

O pequeno Levi Emanuel, de 8 anos, tem um sonho de fazer parte do Corpo de Bombeiros, que já foi até tema de sua festa de aniversário. Nesta quinta-feira (11), o menino esteve mais próximo de seus heróis quando visitou o Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Vestido de bombeiro, Levi não escondeu o encantamento de estar em meio aos militares. “Estou muito feliz de visitar o quartel, eu estou muito feliz que vocês realizaram o meu sonho porque um dia eu quero ser bombeiro”, contou o garoto. Acompanhando o “mini bombeiro”, estavam a mãe Helen Norma, o pai Gilberto Pantoja, o irmão William Calebe e o primo Abraão, ambos com 4 anos.

A família pôde ver de perto o momento em que a guarnição foi acionada para uma ocorrência real. Eles puderam conhecer as viaturas, ouvir um pouco sobre a função de cada uma. Levi até andou pelo quartel no caminhão de incêndio.

“Para nós é uma gratidão enorme contar com o Corpo de Bombeiros para nos ajudar nessa missão de realizar o sonho do nosso filho”, disse a mãe do menino.