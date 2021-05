Menino de 12 anos que salvou irmãos de ataque de cães ganha R$ 130 mil

Quando viu dois cães da raça pitbull partindo para cima de seus irmãos mais novos, Deacon Ashmore, de 12 anos, não hesitou e entou na frente dos cachorros para proteger as crianças, duas meninas e um menino. Eles estavam brincando do lado de fora em seu bairro de Detroit, nos Estados Unidos, na tarde de segunda-feira (24), quando aconteceu o ataque.

"Eu meio que afastei os cachorros um pouco", disse o menino. A declaração humilde não considera a bravura que o garoto teve naquele momento, disse sua mãe, Elisabeth Ashmore.

Ela conta que Deacon "saltou na frente de todas as outras crianças e garantiu que eles pudessem correr para casa muito rápido antes que os cães os pegassem". "Mas ele acabou sendo atacado", lamenta a mãe.

Um dos pitbulls cravou seus dentes na panturrilha esquerda do menino, perfurando a pele até o osso, completou Elisabeth.

Deacon saltou na frente dos irmãos e garantiu que eles pudessem correr, mas acabou sendo mordido na panturrilha esquerda (Reprodução / Detroit Free Press)

Uma das irmãs do menino contou como foi a cena. “Parecia que suas tripas estavam saindo de sua perna", disse a pequena. Mas o garoto conseguiu libertar a perna das mandíbulas do cachorro depois de gritar: "Cachorro mau! Cachorro mau!".

“Ele não parava de dizer: 'Eu sei que Kingston [o irmão mais novo, de 5 anos] não teria sobrevivido se os cães o tivessem atacado'”, disse a mãe de Deacon. "Para ele, não foi um segundo pensamento, esse é o tipo de irmão mais velho que ele é", avaliou.

Ela e seu marido, Peter Ashmore, levaram Deacon até o hospital, onde ele foi submetido a uma cirurgia para consertar os tendões, ligamentos e músculos que os dentes afiados do cachorro haviam rasgado. Ele recebeu alta no dia seguinte após passar a noite na unidade de saúde, em observação. Agora, o menino está em casa de muletas.

Ajuda em dinheiro

A recuperação do menino será longa e, provavelmente, incluirá fisioterapia e altos custos médicos. Para ajudar a família a pagar as contas médicas, um membro da igreja da família criou uma página de vaquinha virtual pedindo às pessoas que ajudassem com as doações.

Após o ato heroico de Deacon, o pastor divulgou a história da família e o menino recebeu US$ 25 mil, o equivalente a quase R$ 131 mil, em doações.