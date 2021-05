Iniciativa doa máscaras PFF2 a usuários de transporte público em Belém

Neste sábado (15), o coletivo PFF2 para todos Belém fez a primeira distribuição das máscaras que ajudam a proteger contra o coronavírus na capital paraense. Na avenida Presidente Vargas, de acordo com o grupo, foram entregues 227 unidades, com folheto explicativo, para usuários de transporte público e vendedores ambulantes. Neste sábado, os responsáveis pela distribuição foram William Alves e Nanda Silva.

Hoje fizemos a 1ª distribuição do PFF2 para todos Belém na Av. Presidente Vargas. Foram 227 unidades com folheto distribuídas para usuários de transporte público e alguns vendedores ambulantes@estoque_pff @PFFparaTodos @qualmascara



Pix para doações: pff2paratodosbelem@gmail.com pic.twitter.com/qmHT6Hsl7S — membro titular da 𝓢𝓮𝓲𝓽𝓪 𝓟𝓕𝓕2 (@hmhmkkk) May 15, 2021

O grupo pede as doações por meio das redes sociais, como o perfil no Instagram @pff2paratodosbelem. O projeto conta com uma planilha de prestação de contas para que os interessados acompanhem com transparência para onde vão as doações.

A próxima doação de máscaras está prevista para o sábado (22).