Igreja se transforma em padaria para ajudar necessitados na pandemia; saiba como ajudar

Uma igreja da zona oeste do Rio de Janeiro se transformou em padaria para ajudar quem tem fome. Desde abril de 2020, a Ação Social Pão de Fátima já doou mais de 2 milhões de pães para pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada pela covid-19, além de marmitas. A iniciativa é da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria e do Santuário Cristo Redentor.

Berthaldo Souza Soares, de 53 anos, é fundador da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria e explica como funciona o projeto. "Temos nossa cozinha e aqui fazemos toda a produção de pães e marmitas. A distribuição não fica por nossa conta, pela localização, por isso temos intuições cadastradas que vêm retirar e levam até os mais necessitados", explica.

Atualmente, a ação conta com a ajuda de 54 instituições cadastradas, que fazem doações e também ajudam no repasse dos alimentos. O projeto não recebe nenhum tipo de apoio da prefeitura ou governo do Estado.

"Quando nós começamos a dar as quentinhas, nós percebemos que era suficiente apenas para o almoço, aí começou a surgir a ideia de colocar um ovo. Nós colocamos! Depois tivemos a ideia de dar um pão para comer no jantar, e começamos essa história do pão, e quando percebemos tinha uma padaria aqui", conta o fundador.

A ação realiza a distribuição de cerca de 1,4 mil pães e 500 quentinhas por dia. Eles atendem famílias, moradores de rua, pessoas que se encontram em centros de recuperação de dependentes químicos, casas de acolhimento a idosos, entre outros.

Para ajudar

Você pode contribuir com a ação através do site Tarde Com Maria ou pelo telefone (21) 3114-0000. A distribuição de alimentos é feita diariamente, de domingo a domingo