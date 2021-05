Homem chora ao agradecer desconhecido que distribuiu marmita para motoristas ilhados em Itaituba, PA

Um caminhoneiro, que enfrentava um engarrafamento de carretas e não tinha perspectiva de onde pudesse almoçar, viralizou nas redes sociais no último domingo (23), ao agradecer emocionado um desconhecido que distribuiu marmitas para ele e os colegas de profissão que estavam ilhados em uma rodovia na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará.

No vídeo publicado no Facebook, que soma mais de 4 milhões de visualizações, o homem aparece, bastante emocionado, contando que não sabia o que faria para comer naquelas condições. “Muitos dos caminhoneiros que estão nessa fila aqui têm dinheiro e estão sem a cozinha para poder fazer a comida, né? No caminhão, geralmente, todo caminhoneiro tem sua cozinha […] Eu mesmo... A carreta é nova e não coloquei a cozinha ainda”, inicia.

“Eu me emociono, porque a gente ainda pode confiar no ser humano, né? Ainda tem ser humano que tira o tempo pra poder fazer o bem”, finaliza, agradecendo.

A publicação foi compartilhada nas redes sociais e recebeu vários comentários positivos dos internautas. “Emocionei aqui. Parabéns a essa alma bendita, esse anjo que Deus colocou no caminho desses nossos guerreiros da estrada", escreveu uma. “Meu coração corta de ver isso. Ficar em uma rodovia parada sem assistência é muito ruim e perigoso também. Que bom que apareceu uma alma iluminada e alimentou este guerreiro”, disse outra.