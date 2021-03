Família raspa a cabeça para apoiar criança de 3 anos de idade diagnosticada com leucemia

Amanda de Souza Schussler, de apenas três anos, recebeu da família o melhor remédio do mundo: o amor. Ela foi diagnosticada com leucemia com um pouco mais de um ano de vida. Para que a batalha contra a doença fosse menos dolorosa, os familiares decidiram raspar a cabeça para que a criança se sentisse igual a eles, independentemente de estar doente.

O médico havia informado que a menina perderia os cabelos logo no início do tratamento, por isso, os pais decidiram mostrar empatia e dar o seu amparo. Então, quatro dias antes de Amanda realizar a sua primeira sessão de quimioterapia pré-cirúrgica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Cristieni Kelsh de Souza e Everton Schussler, os pais da pequena, e o irmão mais velho dela, Gustavo, resolveram ficar carecas. Assim como os avós, os tios-avós e o padrinho.

No total, 12 parentes decidiram demonstrar todo o amor e carinho para a pequena. Além disso, o doador da medula será o próprio pai dela, que já passou pelo processo de retirada no último dia 22 de fevereiro.

Para dar dicas aos outros pais que têm uma criança com a mesma doença, a família decidiu criar um perfil nas redes sociais para compartilhar o dia a dia e a rotina de Amanda. Nos vídeos compartilhados, a criança sempre aparece alegre e brincando.

Em um dos relatos, feito em uma publicação no Instagram, a mãe da criança conta que Gustavo, o irmão mais velho da menina, queria ser o doador de medula para "se tornar o super herói dela". Por ter pouca diferença de tamanho para a irmã, os profissionais da saúde optaram por não pegar dele, porque a recuperação poderia levar mais tempo.

"Então o nosso super herói é o Everton. Ele está muito feliz e eu também, claro. Parabéns, Everton, por ter a chance de salvar a vida do nosso grande presente. Te amo e sou muito grata pela tua vida e por tudo que fazes por nós", disse Cristieni.