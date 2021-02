Estudantes doam verba da formatura da escola para ajudar hospital que atende pacientes com covid-19

Um grupo de estudantes decidiu doar R$ 6 mil reais arrecadados pela turma, que seriam investidos na formatura da classe, para ajudar o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Acre, que atende os pacientes vítimas da covid-19. Toda a quantia foi revertida em confecção de roupas de cama e mais 42 cestas básicas.

Para a jovem Lisie Victoria, não fazia mais sentido dar continuidade em uma festa enquanto as pessoas estão tristes por terem perdido os seus entes queridos e, principalmente, por promover a aglomeração.

A moça conta como surgiu a ideia: “Vimos, em uma publicação, pessoas pedindo ajuda para o Hospital Covid; e então resolvemos doar o dinheiro que seria para a nossa festa para a causa. Gostaríamos que essa atitude servisse de exemplo e que muitas outras pessoas possam ajudar também”.

A gerência do hospital agradeceu a solidariedade dos estudantes e afirmou que toda ajuda é bem-vinda. “Agradecemos de todo o coração, pois o momento atual é muito delicado. A doação foi recebida em um momento muito necessário”, declarou.