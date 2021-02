Escritor do livro ‘João e o cabelo mais lindo do mundo’ inspira crianças negras se auto aceitarem

As situações de racismo e o processo de auto aceitação da negritude fizeram parte dos 38 anos de vida do professor nordestino Nicácio Belfort. Mas, foi ao conhecer um menino, na faixa dos 6 a 7 anos de idade, que dizia não querer ser negro, que todas as suas pespectivas mudaram.

“Ele [a criança] me disse que não queria ser preto. Eu perguntei ‘por que?’. E ele disse: ‘porque não é legal, não é bonito. As pessoas dizem coisas pra gente’. Eu falei: ‘não! Você é preto, você é lindo’. E ele respondeu: ‘mas eu quero ser doutor e é difícil pra gente assim da minha cor’. Eu disse: ‘não! Você pode ser o que você quiser”, contou.

Apesar de ter acreditado que conseguiu plantar uma boa semente de aceitação na criança, Nicácio decidiu naquele momento que precisava criar uma leitura especial para inspirar crianças a se gostarem do jeito que são. Naquele dia, nascia o "João e o Cabelo mais Lindo do Mundo".

O livro conta a história do personagem fictício, o pequeno João, que não aceitava os seus cabelos por serem cacheados. A criança preta sofria bullying e julgamentos de outras pessoas. Até que um fato fez tudo mudar e ele percebeu que tinha o cabelo mais lindo do mundo.

“Como professor há 18 anos, eu vi que alguns meninos e meninas sofrem por causa dos seus fios e, se a gente fala isso desde a primeira infância eles já crescem com a autoestima elevada”, afirmou.

O livro foi lançado no final do ano passado, pela editora Clube da Cultura. O autor confirmou que João ainda vai continuar se aventurando, encontrando com pessoas albinas, com nanismo, cadeirantes e dentre muitas outras para poder ajudá-las a aceitarem suas diferenças.