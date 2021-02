Entregadora se veste de Mickey Mouse para surpreender criança no seu aniversário

Um vídeo compartilhado na internet ganhou vários compartilhamentos esta semana pela mensagem de empatia que ele reforça. As imagens mostram a reação de uma funcionária de empresa que faz entregas ao pedido feito por uma mãe para que ela se fantasie como Mickey Mouse para entregar o presente de aniversário de seu filho, que é fã do personagem infantil.

Nas imagens, captadas pela câmera de segurança da casa, é possível ver o exato momento em que a funcionária chega para deixar uma entrega e encontra uma série de bilhetes esscritos em um grande bloco de anotações pendurado na entrada da casa, com instruções de como proceder para fazer a surpresa ao menino, que está prestes a chegar da escola.

“Para a pessoa que estiver entregando”, diz o primeiro bilhete, com uma instrução pedindo que a pessoa retire a folha para ler as mensagens a seguir. O próximo bilhete avisa que a criança está chegando da escola e que é seu aniversário naquele dia, mas que o responsável pelo menino não poderá estar ao lado do filho naquele dia. Todavia, gostaria muito que o presente fosse entregue da forma descrita.

“Eu deixei U$ 200 debaixo do tapete. Em uma das caixas, está o presente dele. Na outra, uma fantasia do Mickey Mouse. Será que o Mickey poderia entregar o presente do meu filho?”, diz uma das mensagens. A entregadora desposita as caixas no chão e rapidamente se prontifica a cumprir o 'passo-a-passo' da surpresa.

Ao abrir a primeira caixa, ela encontra uma fantasia do Mickey Mouse, e em seguida confere sob o tapete da porta de entrada os U$ 200 deixados ali como recompensa. Então, se veste e passa à segunda etapa, que é abrir a segunda caixa e pegar o presente a ser entregue. Feito tudo, ela fica aguardando a chegada do garoto.

Alguns minutos depois, a criança aparece e imediatamente reconhece o seu personagem preferido. “Mickey Mouse!”, grita, e corre ao encontro da entregadora, que recebe um gostoso abraço e uma declaração do tipo que só mesmo as crianças conseguem fazer com uma autenticidade inegável : “Eu te amo!”. A funcionária entra no clima e deseja um feliz aniversário ao menino, lhe entregando o presente tão esperado.

Cumprida a boa ação, ela se despede e ouve do menino um último pedido: “Você pode ficar comigo para jogar da próxima vez?”, perguntou ele, referindo-se ao videogame que acaba de ganhar de presente. “É claro que vou!”, responde ela.

Depois que ele entra na casa, ela tira e guarda novamente a fantasia na caixa. “Isso foi realmente incrível, fez meu dia”, comenta consigo mesma antes de ir embora.