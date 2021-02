Entregador demitido após atraso por salvar vítima de acidente recebe doações

Robsom dos Santos, de 35 anos, trabalhava como entregador em Bertioga (SP) quando presenciou um acidente de carro enquanto estava a caminho do trabalho, na segunda-feira (8). Ele escolheu parar e socorrer a vítima. Mas o atraso pela boa ação lhe rendeu uma demissão no trabalho. Ele compartilhou o caso nas redes sociais e logo viralizou. Muitas pessoas se solidarizaram com o homem e criaram uma “vaquinha” para ele, que já arrecadou mais de R$ 13 mil.

Como entregador, Robsom sustentava as duas filhas. Ele é pai solo e mora com o pai, que é pedreiro, e a mãe, faxineira. “Eu tive medo do carro explodir comigo ali. Mas pensei nos meus filhos, na Drielly, minha filha de 14 anos, e no João, meu filho de 2 anos. Aquele cara ali morrendo afogado na lama podia ser um pai também. Podia ter duas crianças esperando por ele, como as minhas esperam por mim. Podia ser um filho e ter um pai e uma mãe esperando por ele”, conta.

Acidente

O condutor do veículo, que depois foi salvo por Robsom, havia feito uma ultrapassagem ma rodovia Rio-Santos e perdeu o controle do veículo. Ele capotou e caiu em uma vala cercada por mara. “Eu vi tudo. Capotou umas cinco, seis vezes, só na pista”, contou Robsom, em entrevista ao G1, na terça-feira (9).

O entregador e mais dois homens entraram na mata para resgatar o motorista, que estava submerso. “Ele estava com muito medo, muito assustado, em choque. Quando vi que ficou bem, saí para ir ao trabalho”, relatou.

De acordo com a Polícia Rodoviária, que foi acionada, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Bertioga, onde recebeu alta no fim da tarde do mesmo dia após passar por exames.