Em Belém, trabalhadores encantam web ao pegarem livros em ‘caixinha literária'

Uma foto de dois trabalhadores abrindo uma ‘casinha’ com livros e os pegando ‘emprestados’ para ler, viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (25). A cena foi registrada pela professora Marcela Castro, que é paraense e dona de um curso de redação, no bairro de São Brás, em Belém.

Visivelmente emocionada com a repercussão, Marcela Castro, que se inspirou no projeto Casinhas Literárias, de Castanhal, explicou que geralmente crianças e adolescentes costumam parar no local, que fica em frente ao empreendimento dela, para selecionar os títulos e levá-los. Mas, esta foi a primeira vez que ela viu adultos se ‘rendendo’ à leitura.

“Estava calor, eles foram me pedir água e viram a casinha. Na hora, me perguntaram o que era e , na sequência, abriram para ver os livros. Minha emoção foi poder ver o amor pela leitura nos olhos deles”, conta a professora. Em seguida, ela acrescenta dizendo que ‘foi lindo demais ver isso’.

Para a docente, que leciona há 21 anos, a atitude dos trabalhadores mostrou que a ideia de que pessoas mais velhas não dão importância à leitura é errada. Apesar da rotina exaustiva que a maioria das pessoas levam, Marcela acredita fielmente que ‘ler’ ainda ‘é o melhor dos remédios’.

“A grande verdade é que falta oportunidade a eles que, hoje, viram os livros passarem por seus caminhos”, acrescentou.

Projeto Casinha Literária

O curso de redação coordenado por Marcela Castro recebe livros infantis e infantojuvenis para doações. Perto do empreendimento, há vários alunos que estudam em escolas particulares e públicas. O projeto serve como incentivo para estas crianças e adolescentes se interessarem pela leitura.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)