Carteira distribui ração para animais de rua enquanto trabalha

Vanerli Dissenha trabalha como entregadora dos Correios, mas foge do estereótipo de carteira inimiga dos cães. Isso porque, enquanto trabalha, ela resolveu distribuir ração para cachorros e outros animais abandonados pelas ruas de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. Para Vanerli, a atitude ajuda no próprio trabalho e na vida dos animais.

A carteira sai de casa com a bicicleta e, diariamente, carrega um saquinho de ração reservado para os animais de rua. Vanerli conta que sente dó em vê-los abandonados. A entregadora diz, ainda, que o ato permitiu que ela trabalhasse tranquilamente.

"Eu criei um vínculo com eles. A maioria das vezes eles me olham com olhos de bem-vinda, e não de intrusa", contou.

Um vídeo da entregadora cercada por cachorros chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Vanerli disse que também deu a ideia de alimentar os animais de rua para outros colegas de profissão.

"Por onde eu passo eu sempre faço isso. Estando no meu trabalho, ou na minha vida pessoal, eu sempre faço esse tipo de serviço. Faço de coração", finalizou.