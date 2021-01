Bebê nasce com mecha branca e surpreende os médicos

Mayah Aziz, hoje com 2 anos, surpreendeu a equipe médica ao nascer, a garota tinha uma mecha branca nos cabelos. Mas não foi surpresa para a mãe, que tem a mesma característica.

As duas nasceram com uma condição genética chamada piebaldismo. E os pais de Mayah resolveram incentivar a filha a abraçar essa diferença desde cedo.

Talyta Youssef, que mora em Belo Horizonte, começou a compartilhar as fotos de Mayah e muitas pessoas acharam incrível. E espera que a filha seja feliz com esse charme.

“Quando eu era criança, sofri muito bullying por causa da minha aparência e marcas no corpo. Passei toda a minha infância e adolescência me escondendo atrás de roupas e maquiagem. Por volta dos meus 20 anos, percebi que era única. Isso me tornou especial”.

“Desde que Mayah nasceu, ela carrega uma onda de amor aonde quer que vá. O que me deixa mais feliz com tudo isso é que ela é um instrumento para compartilhar amor, ternura e que ser diferente é legal. Muitas pessoas vêm até mim para falar sobre como se esconder até ver Mayah. Que antes, eles tinham algo estranho, e que hoje, eles têm o mesmo que a ‘garota das franjas brancas’, afirmou a mãe.

Quando peguei aquele mini nos braços, tudo floresceu! Ela era saudável, cabeluda e bonita.

Ainda na sala de pós-parto, Mayah recebeu a ‘primeira visita’. Um integrante da equipe se aproximou da maca e perguntou: ela é o bebê de franja branca? Nos 4 dias que estive no hospital, Mayah recebeu muitas visitas da equipe do hospital. Eu estava achando muito engraçado”, contou a mãe.